Житель Иркутской области задушил жену и инсценировал ее поиски. Об этом
По версии следователей, 36-летний житель Братска спланировал убийство. Он привез супругу в лес, где задушил. Вернувшись домой, мужчина сообщил родителям жены и полицейским, что та пропала.
До задержания он помогал искать погибшую. После подозреваемый сознался и показал, где спрятал тело.
Семью характеризуют положительно. Пара воспитывала трехлетнего ребенка.
Материалы уголовного дела передали в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.