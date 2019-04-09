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12:49, 9 апреля 2019 294
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За сутки уровень Оки в Рязани повысился еще на два сантиметра

За сутки уровень Оки в Рязани повысился еще на два сантиметра

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

За прошедшие сутки уровень Оки в Рязани повысился еще на два сантиметра. Он составляет 51 сантиметр ниже нулевой отметки, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Уровень воды также повысился:

  • в Оке в районе населенного пункта Половское Спасского района — на два сантиметра до 214;
  • в Оке в районе Старой Рязани — на два сантиметра до 54;
  • в Мокше в черте Кадома — на четыре сантиметра до 251;
  • в реке Гусь в районе села Милюшево — на семь сантиметров до 155.

Понизился уровень воды:

  • в Оке в районе Елатьмы — на пять сантиметров до 40;
  • в Оке в районе Касимова — на один сантиметр до 86;
  • в реке Ранова в районе Троицы — на шесть сантиметров до 347;
  • в Верде у Скопина — на один сантиметр до 125.

Перекрыт наплавной мост через Цну у села Ялтуново Шацкого района. Проезд по низководному мосту у Шелемишева открыли.


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