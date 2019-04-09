За полгода в Рязанской области намерены отремонтировать около пятидесяти участков дорог

С мая по сентябрь 2019 года в Рязанской области намерены отремонтировать 47 участков дорог. Главные объекты национального проекта «Безопасные и качественные дороги» назвал
Работы выполнят на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения.
Отмечается, что наиболее значимые объекты находятся на трех направлениях:
- Рязань — Брыкин Бор: на дороге Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш на участке Деревенское — Киструс;
- Рязань — Константиново: участок дороги Срезнево — Чурилково — Вакино — Федякино Рыбновского района;
- четыре участка на маршруте Москва — Егорьевск — Тума — Касимов и Ряжск — Касимов — Нижний Новгород.
Планируется, что асфальтобетонное покрытие полностью заменят, основание дорожной одежды усилят. Рабочие установят дорожные знаки повышенной информативности и металлическое барьерное ограждение, нанесут дорожную разметку.