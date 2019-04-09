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10:52, 9 апреля 2019 587
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За полгода в Рязанской области намерены отремонтировать около пятидесяти участков дорог

За полгода в Рязанской области намерены отремонтировать около пятидесяти участков дорог

С мая по сентябрь 2019 года в Рязанской области намерены отремонтировать 47 участков дорог. Главные объекты национального проекта «Безопасные и качественные дороги» назвал областной минтранс.

Работы выполнят на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения.

Отмечается, что наиболее значимые объекты находятся на трех направлениях:

  • Рязань — Брыкин Бор: на дороге Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш на участке Деревенское — Киструс;
  • Рязань — Константиново: участок дороги Срезнево — Чурилково — Вакино — Федякино Рыбновского района;
  • четыре участка на маршруте Москва — Егорьевск — Тума — Касимов и Ряжск — Касимов — Нижний Новгород.

Планируется, что асфальтобетонное покрытие полностью заменят, основание дорожной одежды усилят. Рабочие установят дорожные знаки повышенной информативности и металлическое барьерное ограждение, нанесут дорожную разметку.


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