В среду в Рязанской области будет небольшой дождь. Прогноз погоды

В среду, 10 апреля, в Рязанской области будет небольшой дождь. Прогноз погоды
Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +11, +16 градусов.
Ветер южный, 6-11 метров в секунду.
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Фото: Pixabay.com
В среду, 10 апреля, в Рязанской области будет небольшой дождь. Прогноз погоды
Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +11, +16 градусов.
Ветер южный, 6-11 метров в секунду.
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