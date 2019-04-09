В «Роскосмосе» и «Ростехе» похитили более 1,6 миллиарда рублей

На предприятиях, подведомственных «Роскосмосу» и «Ростеху», похитили более 1,6 млрд рублей, которые были выделены на модернизацию базы и новейшие перспективы разработок вооружения. Об этом передает
После прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.
В прошлом году проверили деятельности почти 9 тысяч исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов власти, среди которых МЧС и Роспатент, и госкорпораций, в том числе «Росатом» и «Уралвагонзавод».
Специалисты выявили факты «неправомерного распоряжения средствами», которые выделяли на работы, выполняемые в рамках оборонного заказа. Выяснилось, что завышалась стоимость работ, срывались сроки выполнения.
В «Роскосмосе» информацию не прокомментировали.