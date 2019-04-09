В домах путятинских многодетных семьей начали бесплатно устанавливать пожарные сигнализации

В домах путятинских многодетных и малообеспеченных семьей бесплатно устанавливают пожарные сигнализации. Это связано с увеличением числа погибших на пожарах детей, сообщает издательство «
«Датчики пожара устанавливаются совершенно бесплатно в каждую комнату квартиры или частного дома. Извещатели очень чувствительны и при малейшем возгорании издают громкие звуковые сигналы. Такие, что услышат даже соседи, если хозяев нет дома», — пояснил начальник районного отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сергей Рыбин.
Прибор работает от батарейки. Менять их нужно раз в год.
В Путятинском районе скоро начнет действовать программа пожарной профилактики, которая. Помимо установки датчиков, она включит в себя дополнительные обходы домов пожарными инспекторами, профилактические беседы и работу с детьми.