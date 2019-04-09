Суд арестовал имущество директора рязанской компании на 39 миллионов рублей

Директора рязанской компании будут судить за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщил
По версии следствия, в период с 2013 по 2015 года ООО, работающее в сфере страхования, уклонялось от уплаты налогов на сумму около 50 миллионов рублей.
У компании не оказалось достаточно имущества и следователь обратился с ходатайством в суд о наложении ареста на имущество руководителя. Просьба была удовлетворена в полном объеме. В итоге, арест был наложен на имущество общей суммой около 39 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.