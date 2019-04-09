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14:11, 9 апреля 2019 192
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Столовые в школах и детсадах обязали использовать йодированную соль

Столовые в школах и детсадах обязали использовать йодированную соль

Фото: Pixabay.com

Столовые в школах и детсадах обязали использовать только йодированную соль. Об этом во вторник, 9 апреля, заявила главный санитарный врач Анна Попова, передает «Интерфакс».

Глава Роспотребнадзора добавила, что следующим шагом станет принятие закона о том, чтобы вся соль в рознице была йодированной.

Ранее Минздрав подготовил проект, в котором указал на заболевания, связанные с дефицитом йода. В документе привели пример ряда стран Евросоюза, где введено всеобщее йодирование соли. В России йодированную соль употребляет менее 30% населения.


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