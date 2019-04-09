Столовые в школах и детсадах обязали использовать йодированную соль

Столовые в школах и детсадах обязали использовать только йодированную соль. Об этом во вторник, 9 апреля, заявила главный санитарный врач Анна Попова, передает «
Глава Роспотребнадзора добавила, что следующим шагом станет принятие закона о том, чтобы вся соль в рознице была йодированной.
Ранее Минздрав подготовил проект, в котором указал на заболевания, связанные с дефицитом йода. В документе привели пример ряда стран Евросоюза, где введено всеобщее йодирование соли. В России йодированную соль употребляет менее 30% населения.