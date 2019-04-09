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21:33, 9 апреля 2019 62
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Скончалась сноха Есенина

Скончалась сноха Есенина

Фото: Ru.wikipedia.org

Скончалась вдова сына поэта Сергея Есенина Алина Есенина. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московского государственного музея Сергея Есенина.

Женщина умерла в понедельник, 8 апреля.

Отмечается, что она передала в фонды Московского государственного музея Сергея Есенина более тысячи единиц уникальных предметов и материалов, а также была «большим другом музея, участником многих акций, выставок, проектов и программ».

У поэта было четверо детей. Алина Есенина родилась в 1935 году.

Ее похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве недалеко от могилы супруга.


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