Скончалась сноха Есенина

Скончалась вдова сына поэта Сергея Есенина Алина Есенина. Об этом сообщило агентство городских новостей «
Женщина умерла в понедельник, 8 апреля.
Отмечается, что она передала в фонды Московского государственного музея Сергея Есенина более тысячи единиц уникальных предметов и материалов, а также была «большим другом музея, участником многих акций, выставок, проектов и программ».
У поэта было четверо детей. Алина Есенина родилась в 1935 году.
Ее похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве недалеко от могилы супруга.