Шиловца задержали за ограбление игрового аппарата с мягкими игрушками

25-летний житель рабочего поселка Шилово подозревается в краже из игрового аппарата более трех тысяч рублей. Об этом сообщает
В полицию днем обратились продавцы супермаркета, которые заметили, как мужчина взламывает монетоприемник игрового аппарата с мягкими игрушками.
На глазах у торговых работников злоумышленник открыл монетоприемник, забрал из него несколько горстей монет и выбежал на улицу.
Направление движения беглеца долго прослеживалось по монетам, которые он терял по пути.
В итоге полицейские задержали местного жителя, который привлекался к уголовной ответственности за торговлю наркотиками.
У задержанного при себе было чуть больше тысячи рублей монетами. Часть похищенного он успел потратить, а часть — потерял пока убегал.
Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 161 УК РФ.