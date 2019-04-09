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13:13, 9 апреля 2019 182
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Шиловца задержали за ограбление игрового аппарата с мягкими игрушками

Шиловца задержали за ограбление игрового аппарата с мягкими игрушками

25-летний житель рабочего поселка Шилово подозревается в краже из игрового аппарата более трех тысяч рублей. Об этом сообщает сайт регионального УМВД.

В полицию днем обратились продавцы супермаркета, которые заметили, как мужчина взламывает монетоприемник игрового аппарата с мягкими игрушками.

На глазах у торговых работников злоумышленник открыл монетоприемник, забрал из него несколько горстей монет и выбежал на улицу.

Направление движения беглеца долго прослеживалось по монетам, которые он терял по пути.

В итоге полицейские задержали местного жителя, который привлекался к уголовной ответственности за торговлю наркотиками.

У задержанного при себе было чуть больше тысячи рублей монетами. Часть похищенного он успел потратить, а часть — потерял пока убегал.

Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 161 УК РФ.


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