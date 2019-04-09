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9:48, 9 апреля 2019 415
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Рязанец избил и бросил умирать в кустах собутыльника. Приговор

Рязанец избил и бросил умирать в кустах собутыльника. Приговор

Жителю села Варские Рязанского района вынесли приговор. 29-летнего мужчину обвиняли по части 4 статьи 111 УК РФ, сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что в июне 2018 года знакомые выпивали в компании. Возник конфликт, осужденный начал избивать потерпевшего руками и ногами по голове. Когда последний потерял сознание, его тело перенесли в кусты.

На следующий день обвиняемый вернулся на место преступления и увидел, что его знакомый не подает признаки жизни. Мужчина решил спрятать труп — выкопал яму и засыпал его землей.

В течение месяца погибшего считали пропавшим, его разыскивали волонтеры и полиция.

Суд признал подозреваемого виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.


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