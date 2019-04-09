Музей-заповедник Есенина перешел на график туристического сезона

С 15 апреля изменится график работы экспозиций музея Сергея Есенина в Константинове. Об этом сообщил
Отмечается, что расписание меняется из-за начала туристического сезона.
Теперь Земскую школу, Дом священника Смирнова и Усадьбу родителей Есенина можно будет посетить ежедневно с 10:00 до 18:00 часов.
Музей поэмы «Анна Снегина» и Литературную экспозицию — со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00 часов, понедельник — выходной.
Входные билеты продаются в кассе музея. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (49137) 33-2-57,
Фото с сайта музея