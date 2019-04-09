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10:23, 9 апреля 2019 167
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Музей-заповедник Есенина перешел на график туристического сезона

Музей-заповедник Есенина перешел на график туристического сезона

С 15 апреля изменится график работы экспозиций музея Сергея Есенина в Константинове. Об этом сообщил сайт заповедника.

Отмечается, что расписание меняется из-за начала туристического сезона.

Теперь Земскую школу, Дом священника Смирнова и Усадьбу родителей Есенина можно будет посетить ежедневно с 10:00 до 18:00 часов.

Музей поэмы «Анна Снегина» и Литературную экспозицию — со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00 часов, понедельник — выходной.

Входные билеты продаются в кассе музея. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (49137) 33-2-57, +7 (910) 566-64-97.

Фото с сайта музея


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