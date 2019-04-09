Грузинских школьников освободили от выпускных экзаменов

Парламент Грузии в третьем чтении утвердил изменения в законе «Об общем образовании». Они отменили выпускные экзамены в общеобразовательных школах страны для учеников 11 и 12 классов, передает
«За» проект проголосовали 80 человек, восемь высказались «против». Изменения вступят в силу, когда поправки опубликуют на сайте «Законодательного вестника Грузии».
В Минобразования Грузии считают, что отмена выпускных экзаменов «должна усилить роль школы в системе образования». Предполагается, что такое решение позволит уделять внимание учебе, а не процедуре экзамена.
После изменения закона для получения аттестата выпускникам нужно будет иметь оценки выше пяти баллов по десятибалльной системе.
Желающие поступить в вуз должны будут сдать Единые национальные экзамены (ЕНЭ). В него войдут три обязательных предмета — грузинский язык и литература, общие навыки, иностранный язык, а также один по выбору.