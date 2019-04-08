Жительница Башкирии в бане напала с ножом на пятилетнюю дочь. Девочку госпитализировали,
ЧП произошло вечером в воскресенье, 7 апреля, в одном из сел Иглинского района. Мать была в бане вместе с детьми семи, пяти и трех лет. Она дважды ударила дочь ножом в грудь и спину. На крики прибежал отец, он вызвал скорую.
40-летнюю женщину задержали по подозрению в «покушении на убийство малолетнего, совершенного с особой жестокостью». Она пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
Специалисты исследуют условия проживания семьи, психологи работают с детьми.