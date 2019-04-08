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13:16, 8 апреля 2019 134
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Жительница Башкирии в бане напала с ножом на пятилетнюю дочь 1

Жительница Башкирии в бане напала с ножом на пятилетнюю дочь

Фото: Pixabay.com

Жительница Башкирии в бане напала с ножом на пятилетнюю дочь. Девочку госпитализировали, сообщили в республиканском следкоме.

ЧП произошло вечером в воскресенье, 7 апреля, в одном из сел Иглинского района. Мать была в бане вместе с детьми семи, пяти и трех лет. Она дважды ударила дочь ножом в грудь и спину. На крики прибежал отец, он вызвал скорую.

40-летнюю женщину задержали по подозрению в «покушении на убийство малолетнего, совершенного с особой жестокостью». Она пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

Специалисты исследуют условия проживания семьи, психологи работают с детьми.


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