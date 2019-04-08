Рязанка после ссоры «сдала» прятавшего револьвер супруга

Рязанка рассказала полицейским, что муж прячет «Наган». Она обратилась в правоохранительные органы после ссоры,
Житель Александро-Невского района около пяти лет назад выкапывал картофель и нашел «Наган» 1917 года выпуска. Он очистил, смазал и упаковал револьвер в пакет. После этого мужчина закопал оружие около беседки.
«Правоохранительным органам о факте незаконного хранения револьвера стало известно от супруги самого обвиняемого по делу, которая сообщила об этом в полицию после очередной ссоры с мужем», — уточнили в пресс-службе.
Мужчину признали виновным по части 1 статьи 222 УК и приговорили к шести месяцам ограничения свободы. Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе наличие у рязанца двоих малолетних детей.