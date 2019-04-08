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14:44, 8 апреля 2019 135
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Роспотребнадзор подготовил новые СанПиН для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор подготовил новые СанПиН для кафе и ресторанов

Фото: Pixabay.com

Стало известно, какими будут новые санитарные правила и нормы для российских кафе и ресторанов. Об этом пишет НТВ.

Список изменений в СанПиН подготовил Роспотребнадзор и их уже подписала главный санитарный врач Анна Попова.

Наиболее архаичные требования решили убрать — например, отдельное помещение под яйцебитню и мытье посуды только ветошью.

Впрочем, участники рынка все равно жалуются, что остались старые нормы, которые разрабатывались еще для советских государственных столовых. Например, трехкратный запас посуды для массовых мероприятий, а также медработник, который ежедневно осматривает и опрашивает сотрудников. К тому же рестораторы жалуются на нечеткие формулировки, которые повышают риски штрафов.

Сегодня же Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества услуг в кафе и ресторанах: 8-800-555-49-43.


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