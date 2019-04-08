Роспотребнадзор подготовил новые СанПиН для кафе и ресторанов

Стало известно, какими будут новые санитарные правила и нормы для российских кафе и ресторанов. Об этом пишет
Список изменений в СанПиН подготовил Роспотребнадзор и их уже подписала главный санитарный врач Анна Попова.
Наиболее архаичные требования решили убрать — например, отдельное помещение под яйцебитню и мытье посуды только ветошью.
Впрочем, участники рынка все равно жалуются, что остались старые нормы, которые разрабатывались еще для советских государственных столовых. Например, трехкратный запас посуды для массовых мероприятий, а также медработник, который ежедневно осматривает и опрашивает сотрудников. К тому же рестораторы жалуются на нечеткие формулировки, которые повышают риски штрафов.
Сегодня же Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества услуг в кафе и ресторанах: 8-800-555-49-43.