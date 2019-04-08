Режиссера Кирилла Серебренникова отпустили из-под домашнего ареста

Режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, отпустили из-под домашнего ареста. Такое решение Мосгорсуд вынес в понедельник, 8 апреля, передает
Серебренникову и двум другим фигурантам дела — Юрию Итину и Софье Апфельбаум — изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
По словам адвоката режиссера, «в течение года и десяти месяцев нахождения под домашним арестом Серебренников не пытался скрыться, он не представляет опасность для общества».
Напомним, по версии следствия, Серебренников, Малобродский и продюсер Юрий Итин похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011—2014 годах некоммерческой организации «Седьмая студия» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».