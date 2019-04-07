Жители Самары засняли на видео падение метеорита

В субботу, 6 апреля, в Самаре местные жители сняли на видео яркую вспышку света. По словам директора клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгения Баранского, это было падение метеорита, пишет
Видео появилось в соцсетях. В комментариях люди рассказали, что видели вспышку света, которая сопровождалась сильным хлопком.
В ГУ МЧС по Самарской области агентству подтвердили, что сообщение о раздавшемся звуке поступало на пульт спасателей.
«По результатам проведенной проверки происшествий и аварийных ситуаций в муниципальных образованиях области не происходило», — уточнили в ведомстве.