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21:38, 7 апреля 2019 244
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Жители Самары засняли на видео падение метеорита

Жители Самары засняли на видео падение метеорита

В субботу, 6 апреля, в Самаре местные жители сняли на видео яркую вспышку света. По словам директора клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгения Баранского, это было падение метеорита, пишет РИА Новости.

Видео появилось в соцсетях. В комментариях люди рассказали, что видели вспышку света, которая сопровождалась сильным хлопком.

В ГУ МЧС по Самарской области агентству подтвердили, что сообщение о раздавшемся звуке поступало на пульт спасателей.

«По результатам проведенной проверки происшествий и аварийных ситуаций в муниципальных образованиях области не происходило», — уточнили в ведомстве.


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