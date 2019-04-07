Рязанская область направит более 110 миллионов на строительство и ремонт домов культуры

В 2019 году Рязанская область направит более 110 миллионов на строительство и ремонт сельских домов культуры, передает
По данным министерства культуры и туризма региона, из федерального бюджета направят 86,6 млн рублей.
По словам главы региона, в 2019 году запланировано проведение капремонта Шелковского сельского дома культуры в Старожиловском районе, строительство дома культуры на 150 мест в селе Благие Александро-Невского района, приобретение музыкальных инструментов для 11 образовательных учреждений сферы культуры Пронского района, Касимова и Рязани.
Напомним, за шесть лет Рязанская область