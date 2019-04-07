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19:36, 7 апреля 2019 559
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Рязанская область направит более 110 миллионов на строительство и ремонт домов культуры

Рязанская область направит более 110 миллионов на строительство и ремонт домов культуры

В 2019 году Рязанская область направит более 110 миллионов на строительство и ремонт сельских домов культуры, передает ТАСС со ссылкой на слова Николая Любимова.

По данным министерства культуры и туризма региона, из федерального бюджета направят 86,6 млн рублей.

По словам главы региона, в 2019 году запланировано проведение капремонта Шелковского сельского дома культуры в Старожиловском районе, строительство дома культуры на 150 мест в селе Благие Александро-Невского района, приобретение музыкальных инструментов для 11 образовательных учреждений сферы культуры Пронского района, Касимова и Рязани.

Напомним, за шесть лет Рязанская область получит 52 миллиарда на развитие нацпроектов. Из них 38 выделят из федерального бюджета.


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