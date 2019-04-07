Рязанцев предупредили о фальсифицированной икре. Об этом информирует
Специалисты обнаружили на территории Камчатского края «липовые» предприятия, занимающиеся производством лососевой икры.
ООО «Русский деликатес», ООО «Мусали», ООО «Камчатский рыболов», ООО «Дельта», ООО «Камчатские острова», разместившие рекламу о продаже икры на сайтах otzovik.com и kupiikru.ru, не осуществляют свою деятельность, а в маркировке продуктов указаны несуществующие адреса.
Рязанцам порекомендовали быть предельно внимательными и не приобретать красную икру в местах несанкционированной торговли.