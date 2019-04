В штате Пара на севере Бразилии обрушилась часть моста. Спасатели ищут пропавших без вести, передает РИА Новости .

В одну из опор, на которых держится 860-метровый мост, врезалось транспортное судно. В результате обрушился участок моста длиной 200 метров.

Жертв ЧП пока не обнаружили. Местные власти проверяют информацию о том, что в реку упали две частные машины.

Seguimos firmes com a nossa força-tarefa, buscando soluções para amenizar os transtornos causados à nossa população após o acidente da ponte do Rio Moju.

Veja o vídeo completo com as últimas ações ⤵️https://t.co/apfETinKBr pic.twitter.com/Vc8xP7IelO