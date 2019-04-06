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12:59, 6 апреля 2019 634
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В России резко упали объемы производства самолетов, космических кораблей и ракет

В России резко упали объемы производства самолетов, космических кораблей и ракет

Фото: Pixabay.com

В России в 2018 году резко снизилось производство в высокотехнологичных обрабатывающих отраслях. Такие результаты исследования Росстата, опубликовал РБК.

По данным ведомства, общий спад производства за прошлый год составил 13,5%. При этом на протяжении четырех предыдущих лет производство росло ежегодно на 9−20%.

В первую очередь речь идет о производстве самолетов, космических кораблей и ракет.

Эксперты предполагают, что одной из причин спада могло стать намерение США запретить поставки в РФ электронных устройств и комплектующих. Из-за этого производители были вынуждены перестраиваться на других поставщиков, что и вызвало задержки производства и дальнейший спад из-за невозможности замены в ряде случаев.


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