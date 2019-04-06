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8:27, 6 апреля 2019 1 105
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Рязанский медицинский университет попал в число двухсот лучших в мире

Рязанский медицинский университет попал в число двухсот лучших в мире

Три российских медицинских вуза вошли в топ-200 международного рейтинга THE (Times Higher Education University Impact Rankings — 2019). Об этом сообщил сайт минздрава России.

Наиболее высокую позицию занял Университет имени Пирогова, который располагается в Москве. Он расположился на 43 месте.

На 84 строчке оказался еще один столичный вуз — Сеченовский университет.

Рязанский государственный медуниверситет вошел в группу 101-200, где точные места не распределялись.

В глобальном исследовании участвовал 421 вуз из 74 стран мира, в их числе 29 российских учебных заведений.

Рейтинги THE — одни из наиболее авторитетных и влиятельных в мире в области оценки качества деятельности университетов.


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