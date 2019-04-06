Рязанский медицинский университет попал в число двухсот лучших в мире

Три российских медицинских вуза вошли в топ-200 международного рейтинга THE (Times Higher Education University Impact Rankings — 2019). Об этом сообщил
Наиболее высокую позицию занял Университет имени Пирогова, который располагается в Москве. Он расположился на 43 месте.
На 84 строчке оказался еще один столичный вуз — Сеченовский университет.
Рязанский государственный медуниверситет вошел в группу 101-200, где точные места не распределялись.
В глобальном исследовании участвовал 421 вуз из 74 стран мира, в их числе 29 российских учебных заведений.
Рейтинги THE — одни из наиболее авторитетных и влиятельных в мире в области оценки качества деятельности университетов.