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20:11, 6 апреля 2019 132
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Любимов обсудил поступление средств в регионы с Медведевым и Силуановым

Любимов обсудил поступление средств в регионы с Медведевым и Силуановым

В субботу, 6 апреля, Николай Любимов поучаствовал в заключительном этапе всероссийского форума «Национальные проекты — этап „реализация“». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Заключительный этап провел Дмитрий Медведев. Он отметил, что его волнует тема своевременного расходования средств на реализацию нацпроектов.

«Вот с этим проблемы. Я уже дал поручения, чтобы ведомства как можно быстрее довели до регионов бюджетные деньги, предусмотренные на 2019 год. И еще мы готовы сделать так, чтобы соглашения с регионами о субсидиях из федерального бюджета заключались на весь срок реализации национальных проектов. Это позволит региональным властям мыслить и планировать на перспективу», — сказал председатель правительства России.

Как сообщил Николай Любимов на своей странице «ВКонтакте», на форуме он попал в подгруппу с главой Ростовской области Василием Голубевым, губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, мэром Москвы Сергеем Собяниным и первым зампредом правительства России Антоном Силуановым.

«Когда к нам присоединился Дмитрий Медведев, мы обсуждали важность своевременного поступления средств в регионы. Дмитрий Анатольевич рассказал, что дал поручения ведомствам как можно быстрее довести до регионов бюджетные деньги, предусмотренные на 2019 год», — написал глава Рязанской области.

Отметим, что в Рязанской области по различным направлениям сформировано 47 региональных проектов, интегрированных в национальные.


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