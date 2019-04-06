Любимов обсудил поступление средств в регионы с Медведевым и Силуановым

В субботу, 6 апреля, Николай Любимов поучаствовал в заключительном этапе всероссийского форума «Национальные проекты — этап „реализация“». Об этом сообщил
Заключительный этап провел Дмитрий Медведев. Он отметил, что его волнует тема своевременного расходования средств на реализацию нацпроектов.
«Вот с этим проблемы. Я уже дал поручения, чтобы ведомства как можно быстрее довели до регионов бюджетные деньги, предусмотренные на 2019 год. И еще мы готовы сделать так, чтобы соглашения с регионами о субсидиях из федерального бюджета заключались на весь срок реализации национальных проектов. Это позволит региональным властям мыслить и планировать на перспективу», — сказал председатель правительства России.
Как сообщил Николай Любимов на своей
«Когда к нам присоединился Дмитрий Медведев, мы обсуждали важность своевременного поступления средств в регионы. Дмитрий Анатольевич рассказал, что дал поручения ведомствам как можно быстрее довести до регионов бюджетные деньги, предусмотренные на 2019 год», — написал глава Рязанской области.
Отметим, что в Рязанской области по различным направлениям сформировано 47 региональных проектов, интегрированных в национальные.