В Рязанской области открылся фестиваль любительских театров

5 апреля в Рязани состоялось открытие XVII регионального фестиваля любительских театров «Губернские подмостки». Об этом сообщает
Свои постановки продемонстрируют 10 ведущих народных коллективов.
Показы организованы на пяти сценических площадках: в областном научно-методическом центре народного творчества, рязанском дворце культуры «Приокский» и Дворце молодежи, Социально-культурном центре (Рыбное), Дворце культуры имени Ленина (Скопин).
На фестивале состоятся театральные капустники и премьеры, мастер-классы, тренинги, будут работать творческие лаборатории. Закрытие пройдет 7 апреля.