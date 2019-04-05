Пенсионерка из Москвы перевела «экстрасенсам» три миллиона

Пенсионерка из Москвы перевела людям, которые выдавали себя за экстрасенсов, три миллиона рублей. Об этом со ссылкой на полицию передает
78-летняя женщина увидела «магов» по телевизору, где они обещали помочь в решении проблем. Москвичка позвонила по указанному телефону и узнала, что с ее родственника необходимо снять порчу.
В течение некоторого времени пенсионерка переводила на счет мошенников деньги, но затем обратилась в полицию.
Правоохранители разоблачили сеть лжеэкстрасенсов, которые орудовали в Москве, Подмосковье и Тульской области. Оперативники задержали 12 подозреваемых в возрасте от 32 до 46 лет, в отношении них возбудили уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ.
Выяснилось, что в Московской области располагался колл-центр, в который поступали звонки со всей России.