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21:34, 5 апреля 2019 275
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Пенсионерка из Москвы перевела «экстрасенсам» три миллиона

Пенсионерка из Москвы перевела «экстрасенсам» три миллиона

Пенсионерка из Москвы перевела людям, которые выдавали себя за экстрасенсов, три миллиона рублей. Об этом со ссылкой на полицию передает РИА Новости.

78-летняя женщина увидела «магов» по телевизору, где они обещали помочь в решении проблем. Москвичка позвонила по указанному телефону и узнала, что с ее родственника необходимо снять порчу.

В течение некоторого времени пенсионерка переводила на счет мошенников деньги, но затем обратилась в полицию.

Правоохранители разоблачили сеть лжеэкстрасенсов, которые орудовали в Москве, Подмосковье и Тульской области. Оперативники задержали 12 подозреваемых в возрасте от 32 до 46 лет, в отношении них возбудили уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ.

Выяснилось, что в Московской области располагался колл-центр, в который поступали звонки со всей России.


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