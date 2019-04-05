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17:10, 5 апреля 2019 789
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Отель с мировым именем появится в Рязани в 2021 году 4

Отель с мировым именем появится в Рязани в 2021 году

Гостиница под брендом Hilton Garden Inn появится в Рязани в 2021 году. В пресс-службе администрации RZN.info рассказали, что на данный момент разрабатывается проектная документация и согласовывается проект планировки территории.

Предполагается, что реконструкция МФК «Рязанский» начнется в августе 2019 года и займет около двух лет.

Согласно проекту, гостиница займет 1/3 территории от общей площади комплекса — десять тысяч квадратных метров. Предусмотрено создание около сотни рабочих.

Инвестиции в проект составят не менее 600 миллионов рублей.

Отметим, впервые об открытии отеля «Hilton» на месте бывшего Полсинаута сообщили еще в 2016 году.


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