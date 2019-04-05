Отель с мировым именем появится в Рязани в 2021 году

Гостиница под брендом Hilton Garden Inn появится в Рязани в 2021 году. В пресс-службе администрации RZN.info рассказали, что на данный момент разрабатывается проектная документация и согласовывается проект планировки территории.
Предполагается, что реконструкция МФК «Рязанский» начнется в августе 2019 года и займет около двух лет.
Согласно проекту, гостиница займет 1/3 территории от общей площади комплекса — десять тысяч квадратных метров. Предусмотрено создание около сотни рабочих.
Инвестиции в проект составят не менее 600 миллионов рублей.
Отметим, впервые об открытии отеля «Hilton» на месте бывшего Полсинаута