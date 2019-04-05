Мнение Госдумы. После выступления Федука в Рязани его песню на стихи Есенина назвали самопиаром

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов раскритиковал рэпера Feduk, за исполнение песни на стихи Сергея Есенина и назвал это самопиаром. Об этом он рассказал Агентству городских новостей «
«Он не пропагандирует классиков. Он пропагандирует себя! Эта песня исполнена для того, чтобы вокруг него самого начались обсуждения. Безусловно, это просто пиар. А Есенин есть Есенин, независимо от вариантов его исполнения. Я сильно сомневаюсь, что после того исполнения кто-то взял томик и начал внимательно его читать», — сказал Шолохов.
Напомним, в субботу, 30 марта, в Рязани