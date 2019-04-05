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12:59, 5 апреля 2019 400
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Мнение Госдумы. После выступления Федука в Рязани его песню на стихи Есенина назвали самопиаром

Мнение Госдумы. После выступления Федука в Рязани его песню на стихи Есенина назвали самопиаром

Фото: © RZN.info / Елизавета Васюшкина

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов раскритиковал рэпера Feduk, за исполнение песни на стихи Сергея Есенина и назвал это самопиаром. Об этом он рассказал Агентству городских новостей «Москва».

«Он не пропагандирует классиков. Он пропагандирует себя! Эта песня исполнена для того, чтобы вокруг него самого начались обсуждения. Безусловно, это просто пиар. А Есенин есть Есенин, независимо от вариантов его исполнения. Я сильно сомневаюсь, что после того исполнения кто-то взял томик и начал внимательно его читать», — сказал Шолохов.

Напомним, в субботу, 30 марта, в Рязани выступил Feduk. Рэп-исполнитель собрал полный зал в клубе Deep. В числе прочих композиций, артист исполнил песню на стихи Есенина «Заметался пожар голубой».


© RZN.info

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