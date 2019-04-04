Жители Заборья запустили флешмоб против застройки местного леса

Жители Заборья пожаловались за застройку леса.
Женщины утверждают, что местный лес планируют выставить на торги.
«В прошлом году за неделю бульдозером раскурочили небольшую рощицу, строят на ее месте 5 трехэтажек, — рассказала Керносова. — Огородили заборами, накидали бетонных плит, которые суд признал фундаментами недостроя. Этой весной на торги выставили наш любимый лесок с земляничными полянами, ежевичными зарослями, ветвистыми соснами».
По ее словам, глава Заборьевского сельского поселения предлагает жителям собрать деньги и поучаствовать в торгах, чтобы и дальше свободно пользоваться территорией.
Кочеткова пояснила, что до этого «огромный кусок леса обнесли забором, положили времянки и выдали их за недострой».
Сами участницы флешмоба купили дома в Заборье два-три года назад.