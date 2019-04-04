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8:48, 4 апреля 2019 186
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Жители Заборья запустили флешмоб против застройки местного леса

Жители Заборья запустили флешмоб против застройки местного леса

Жители Заборья пожаловались за застройку леса. Анечка Керносова и Катюшка Кочеткова запустили в соцсетях флешмоб, чтобы «остановить беспредел и спасти природу»: они фотографируются с плакатом «Наше Заборье от слова бор, а не от слова забор».

Женщины утверждают, что местный лес планируют выставить на торги.

«В прошлом году за неделю бульдозером раскурочили небольшую рощицу, строят на ее месте 5 трехэтажек, — рассказала Керносова. — Огородили заборами, накидали бетонных плит, которые суд признал фундаментами недостроя. Этой весной на торги выставили наш любимый лесок с земляничными полянами, ежевичными зарослями, ветвистыми соснами».

По ее словам, глава Заборьевского сельского поселения предлагает жителям собрать деньги и поучаствовать в торгах, чтобы и дальше свободно пользоваться территорией.

Кочеткова пояснила, что до этого «огромный кусок леса обнесли забором, положили времянки и выдали их за недострой».

Сами участницы флешмоба купили дома в Заборье два-три года назад.


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