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14:58, 4 апреля 2019 135
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Умер кинорежиссер Георгий Данелия

Умер кинорежиссер Георгий Данелия

Фото: Ru.wikipedia.org

На 88 году жизни из-за болезни скончался советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на близких родственников мужчины.

По данным источника, Данелию госпитализировали из-за воспаления легких в феврале. Врачи ввели его в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание.

Справка

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тифлисе, через год семья переехала в Москву. В 1955 году окончил Московский архитектурный институт. Данелия интересовался кино, снимался в массовках и в 1956 году поступил на Высшие режиссерские курсы, которые окончил в 1959 году.

С 1959 года — режиссер-постановщик «Мосфильма». В 1965—1969 годах — художественный руководитель «Экспериментального творческого объединения» при «Мосфильме», в 1975—1987 — художественный руководитель «Экспериментального объединения комедийных и музыкальных фильмов». С 1987 года — президент и художественный руководитель киностудии «Ритм» киноконцерна «Мосфильм».

Большую популярность режиссеру принесли фильмы «Афоня», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза!».


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