Рязанцев предупредили о мошенничестве при использовании банковских карт в интернете. Об этом сообщило региональное отделение Центробанка.
По данным источника, создатели порталов позиционируют себя как «борцы с мошенниками». Они призывают узнать, «есть ли ваша карта в базе данных хакеров», предлагая ввести посетителю сайта номер карты и трехзначный CVC-код.
«Сообщая эти данные, вы фактически передаете средства на своем счете мошенникам. В открытом доступе никаких баз данных хакеров нет, а человек, который проверяет сведения о себе, поверив уверениям в интернете, лишь пополняет число обманутых граждан», — объяснил управляющий отделением рязанского ЦБ Сергей Кузнецов.
В пресс-службе отметили, что по закону банк может вернуть похищенные с платежной карты средства только в том случае, если будет доказано, что клиент не нарушил правила пользования. При добровольном введении кода безопасности держатель карты несет ответственность за проведение операций, и деньги ему не вернут.