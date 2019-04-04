Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:23, 4 апреля 2019 319
 0    0

Рязанца избили и ограбили в собственной квартире

Рязанца избили и ограбили в собственной квартире

В Рязани задержали двух рецидивистов, которые напали на мужчину в его квартире. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился пострадавший, который рассказал, что около 23:00 к нему в квартиру ворвался незнакомец. Мужчина избил его и отобрал технику и деньги. На место выехали сотрудники полиции.

Выяснилось, что хозяин квартиры, «забыв про осторожность, поспешил открыть входную дверь и получил удар по голове». Затем в дом зашел незнакомец, который еще раз ударил потерпевшего стеклянной бутылкой.

Под угрозой расправы злоумышленник забрал более 10 тысяч рублей, телевизор, ноутбук, сотовый телефон, дальше он скрылся.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали моменты, когда мужчина, похожий по описанию на нападавшего, и его спутник садятся в такси.

«По этим сведениям и ряду сопутствующих обстоятельств, выявленных оперативниками, удалось быстро установить их личности. Оказалось, на пострадавшего напал 38-летний житель Рязанской области. Ранее этот мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Его спутник — 30-летний рязанец, ранее судимый за убийство и кражу. Они недавно освободились из мест лишения свободы», — рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем стало известно, что «младший из этого криминального дуэта» знаком с пострадавшим. Несколько дней назад они выпивали в квартире.

По предварительной информации, во время нападения знакомый пострадавшего находился на лестничной площадке. Он боялся, что хозяин квартиры увидит и узнает его.

Злоумышленников задержали, похищенную технику изъяли.

В отношении них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Must have. Почему компрессионный трикотаж необходим во время поездок и летних прогулок

Must have. Почему компрессионный трикотаж необходим во время поездок и летних прогулок

Что такое компрессионный трикотаж и зачем он нужен в гардеробе каждого современного человека?

Популярное
Комментируемое
Новое
17:36, 30 марта 2019 37 515
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Фото 10
18:31, 30 марта 2019 27 911
Мэрия отреагировала на информацию о гробе, который привезли к зданию горадминистрации 14
20:03, 31 марта 2019 19 372
На Бали погибла россиянка 1
11:49, 24 марта 2019 17 134
Отец Юлии Началовой рассказал о письме внучки своей матери
22:04, 21 марта 2019 16 791
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Все новости
Голосования

Считаете ли вы необходимым сократить время в пути поезда Рязань-Москва до 1 часа?

Окончание опроса: 8.04.2019
Архив голосований
Форум