Рязанца избили и ограбили в собственной квартире

В Рязани задержали двух рецидивистов, которые напали на мужчину в его квартире. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился пострадавший, который рассказал, что около 23:00 к нему в квартиру ворвался незнакомец. Мужчина избил его и отобрал технику и деньги. На место выехали сотрудники полиции.

Выяснилось, что хозяин квартиры, «забыв про осторожность, поспешил открыть входную дверь и получил удар по голове». Затем в дом зашел незнакомец, который еще раз ударил потерпевшего стеклянной бутылкой.

Под угрозой расправы злоумышленник забрал более 10 тысяч рублей, телевизор, ноутбук, сотовый телефон, дальше он скрылся.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали моменты, когда мужчина, похожий по описанию на нападавшего, и его спутник садятся в такси.

«По этим сведениям и ряду сопутствующих обстоятельств, выявленных оперативниками, удалось быстро установить их личности. Оказалось, на пострадавшего напал 38-летний житель Рязанской области. Ранее этот мужчина привлекался к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Его спутник — 30-летний рязанец, ранее судимый за убийство и кражу. Они недавно освободились из мест лишения свободы», — рассказали в пресс-службе.

В дальнейшем стало известно, что «младший из этого криминального дуэта» знаком с пострадавшим. Несколько дней назад они выпивали в квартире.

По предварительной информации, во время нападения знакомый пострадавшего находился на лестничной площадке. Он боялся, что хозяин квартиры увидит и узнает его.

Злоумышленников задержали, похищенную технику изъяли.

В отношении них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.