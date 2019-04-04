«Классическое образование для будуЮщего». Как РГУ стал самым скандальным учебным заведением в регионе

С начала этой недели Рязанский госуниверситет находится в эпицентре самого громкого скандала в своей истории. 1 апреля теперь уже бывшего ректора РГУ Андрея Минаева и проректора Елену Кирьянову задержали силовики по подозрению в финансовых махинациях.
Репутация старейшего в регионе вуза начала стремительно портится после ухода в 2007 с поста ректора Анатолия Лиферова, а его преемники не смогли сохранить завоеванные РГУ позиции.
И пока в суде решается мера пресечения для Андрея Минаева, мы решили порассуждать, почему РГУ стал самым скандальным учебным заведением в регионе.
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