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15:46, 30 апреля 2019 2 411
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Волонтеры раздадут рязанцам сто тысяч Георгиевских ленточек

Волонтеры раздадут рязанцам сто тысяч Георгиевских ленточек

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Во вторник, 30 апреля, у памятника «Вечный огонь» на площади Победы стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», которая в этом году проходит уже в 15-й раз, сообщил сайт администрации.

На территории Рязани получить ленточку можно будет со 2 по 8 мая в скверах имени Александрова и у Дворца Молодежи, на площадях Театральной и Победы, а также в ТРЦ «М5Молл». Волонтеры будут дежурить там с 18:00 до 20:00.

Ленточки раздадут также в День Победы возле Соборного парка у Рязанского Кремля.

Всего рязанцам раздадут более 110 тысяч георгиевских лент.


© RZN.info

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