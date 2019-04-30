Волонтеры раздадут рязанцам сто тысяч Георгиевских ленточек

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Во вторник, 30 апреля, у памятника «Вечный огонь» на площади Победы стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», которая в этом году проходит уже в 15-й раз, сообщил
На территории Рязани получить ленточку можно будет со 2 по 8 мая в скверах имени Александрова и у Дворца Молодежи, на площадях Театральной и Победы, а также в ТРЦ «М5Молл». Волонтеры будут дежурить там с 18:00 до 20:00.
Ленточки раздадут также в День Победы возле Соборного парка у Рязанского Кремля.
Всего рязанцам раздадут более 110 тысяч георгиевских лент.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.