В выходные и праздники МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья перейдут на усиленный режим работы

В период с 30 апреля по 5 мая и с 9 по 12 мая ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» будут работать в усиленном режиме. Специалисты обеспечат круглосуточный контроль над работой энергосистемы.

В пресс-службе рассказали, что для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей компании приняли все необходимые меры.

«В выходные и праздничные дни на энергетиков возлагается большая ответственность, поэтому на этот период времени в сетевых компаниях вводится особый режим работы. В период весенних торжеств в режиме повышенной готовности непрерывно будет осуществляться работа диспетчерских и технических служб, дежурных подстанций филиала, оперативно-выездных бригад, готовых к немедленному выезду для проведения аварийно-восстановительных работ», — подчеркнул глава МРСК Центра — управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский.

По его словам, во избежание случаев отключения потребителей в праздничные дни будут поддерживать наиболее надежную схему электроснабжения — все виды работ на действующем оборудовании электросетевых объектов (кроме восстановительных) приостановят.

Накануне праздников специалисты обеих энергокомпаний проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников системы электроснабжения (РИСЭ).

Кроме того, энергетики приняли дополнительные меры по усилению пожарной безопасности, проверили противопожарное состояние производственных и бытовых помещений, вспомогательных и подсобных зданий и сооружений, передвижных ремонтных мастерских и бригадных машин.

«В случае необходимости к ликвидации технологических нарушений во всех филиалах энергокомпаний могут быть привлечены 2 912 бригады в составе 12 829 человек, 4 340 единица автомобильной и специальной техники, также ресурсы подрядных организаций. В их распоряжении находятся около 1 957 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей установленной мощностью около 59,87 МВт, которые могут быть задействованы для временной подачи энергоснабжения», — говорится в сообщении.

Контакт-центры энергокомпаний работают в круглосуточном режиме, бесплатные номера:

МРСК Центра: 8-800-50-50-115 или 13-50 (для стационарных телефонов), а также +7 (915) 380-00-38 в Viber.

в Viber. МРСК Центра и Приволжья: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), а также +7 (920) 050-57-77 в WhatsApp и Viber.