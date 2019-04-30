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В Тамбове «Хендэ» на тротуаре сбил юношу-велосипедиста. Об этом
Авария произошла в понедельник, 29 апреля, в 19:33 на улице 2-я Шацкая у дома №41. Hyundai Tucson выезжал со двора и сбил ехавшего по тротуару велосипедиста. Молодого человека 2001 года рождения госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.
За рулем машины был мужчина 1981 года рождения.
Фото пресс-службы Тамбовского УМВД
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