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В Рязанской области ввели режим повышенной готовности, сообщил
Распоряжение о временном введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС подписал губернатор Николай Любимов в понедельник, 29 апреля.
Режим устанавили с 30 апреля и до особого распоряжения. Меры направили на предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение оперативного реагирования на них.
Главам администраций муниципальных образований порекомендовали организовать взаимодействие с руководителями предприятий и организаций по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.