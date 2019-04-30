В Рязанской области нашли останки мужчины, пропавшего в конце прошлого года

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В Клепиковском районе нашли череп и кости мужчины, который пропал в октябре 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Останки мужчины обнаружил житель села Криуши. Он обратил внимание, что по местности, прилегающей к участку, бегают собаки и увидел там череп человека. Мужчина вызвал полицию.
Специалисты отправили останки на судмедэкспертизу. Также они назначили судебно-генетическую экспертизу по установлению ДНК-профиля.
Позже в двухстах метрах от места, где был найден череп, в заболоченной местности обнаружили кости человека с фрагментами одежды.
При осмотре на останках не нашли переломов или других следов криминального характера.
Осмотрев одежду, следователи предположили, что останки принадлежат мужчине 1963 года рождения, пропавшего в октябре прошлого года.
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