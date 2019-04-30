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Фото: Издательство «Пресса»
Утром в понедельник, 29 апреля, в Орловском лесу в Пронском районе школьники высадили около четырех тысяч дубов и 800 сосен. Об этом пишет ИД «
На акции «Лес Победы» собрались 50 человек.
Площадь под посадку составила 0,4 гектара.
Отмечается, что площадь в два раза больше, чем в прошлом году.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.