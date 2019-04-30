В Липецкой области устроят фестиваль звонарей

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Фото: Pixabay.com
В Липецкой области устроят фестиваль колокольного звона. Его организуют 4 мая на площади у храма Георгия Победоносца в селе Казаки,
К фестивалю присоединятся 40 православных храмов Елецкого района и Знаменский женский монастырь. Ожидается, что участников будет более полутысячи.
Гости смогут посмотреть мастер-классы звонарей, послушать выступления фольклорных коллективов и игру на древнерусских инструментах.
Изюминкой фестиваля станет общий звон всех колоколов. Детали выступлений покажут на большом экране перед храмом Георгия Победоносца.
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