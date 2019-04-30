В Калуге пропала слепая пенсионерка

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В Калуге пропала 78-летняя Людмила Елизарова. Она страдает от потери зрения и нуждается в помощи,
В полицию обратилась знакомая пропавшей. В воскресенье, 28 апреля, около 13:00 она пришла к пенсионерке, чтобы помочь ей по хозяйству, но не нашла дома.
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы, голубые глаза.
Предположительно, была одета в сиреневое вязаное платье с белой полосой по низу, черные лосины, черные туфли.
Всех, кто знает что-то о местонахождении Елизаровой, просят круглосуточно звонить по номеру 102.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.