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Фото: Pixabay.com
У тамбовчанина украли четырех поросят. Об этом
Вор взломал замок сарая и забрал трехнедельный поросят весом около пяти килограммов. В мешке он донес их до дома.
Полицейские опросили соседей и выяснили, что в краже причастен безработный ранее судимый мужчина 1963 года рождения. По словам подозреваемого, он украл поросят из-за «трудного материального положения», но не успел продать их.
На мужчину завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК («Кража»).
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.