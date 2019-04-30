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14:23, 30 апреля 2019 171

«Сбербанк» и «Платформа ОФД» представили новые инструменты аналитики продаж и работы с чеками

«Сбербанк» и «Платформа ОФД» представили новые инструменты аналитики продаж и работы с чеками

«Сбербанк» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» представили предпринимателям новые инструменты бизнес-аналитики и работы с кассовыми чеками.

Теперь в личном кабинете ОФД можно следить за выручкой, средним чеком, состоянием касс, самыми продаваемыми товарами, а также сравнивать текущие результаты продаж с предыдущими периодами, наблюдать динамику показателей по конкретной кассе и по разным магазинам, выбирать удобный период просмотра данных.

«Клиенты с большим числом ККТ могут видеть расположение кассовых аппаратов на карте, следить за состоянием метрик на каждом устройстве, — пояснили в пресс-службе банка. — Данные представлены в виде удобных, интуитивно понятных графиков, которые легко адаптировать под задачи каждого конкретного бизнеса».

Отмечается, что графики из бизнес-показателей можно выстроить в удобном для пользователя порядке, переместив нужный «виджет» на экране мышкой.

«Предприниматель всего один раз настраивает нужную структуру графиков и при последующих входах в личный кабинет информация на странице обновляется автоматически. При желании, расположение виджетов можно изменить в любой момент», — говорится в сообщении.

Новый функционал доступен всем компаниям и предпринимателям, зарегистрированным в ОФД через систему «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ).

Вместе с инструментами аналитики в блоке «Бизнес» личного кабинета ОФД модернизировали и раздел «Чеки». Разработчики добавили опции поиска кассовых чеков, позволяющие находить и группировать нужные документы по различным параметрам. Например, можно отдельно просматривать кассовые чеки с типами оплат или искать их по фамилии кассира.

«Предпринимателю важно видеть показатели развития бизнеса и управлять ими в удобном интерфейсе. Реализованное в личном кабинете ОФД решение обеспечивает простое и интуитивно понятное пользование аналитической информацией о продажах владельцам, управленцам, ответственным менеджерам торговых точек — всем, кто хочет своевременно получать независимую и точную информацию о продажах и финансовых поступлениях», — прокомментировал Андрей Ванин, вице-президент, руководитель дирекции экосистемы блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» «Сбербанка».


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