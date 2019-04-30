Максима Стрельцова предложат на должность вице-мэра Рязани

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Рязанское правительство предложит Максима Стрельцова на должность вице-мэра. Об этом во вторник, 30 апреля сообщил губернатор Николай Любимов в
Максим Стрельцов стал победителем конкурса в единый резерв управленческих кадров.
Сейчас Стрельцов является гендиректором ООО «СтройСоюз».
Также Любимов анонсировал еще два назначения из числа победителей конкурса, в частности, заместителем директора корпорации Развития Рязанской области станет Петр Качан (экс-директор рязанского филиала «Почты России»), а вице-мэром Касимова — офицер МВД в отставке Николай Жуков.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.