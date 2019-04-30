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16:13, 30 апреля 2019 2 746
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Максима Стрельцова предложат на должность вице-мэра Рязани

Максима Стрельцова предложат на должность вице-мэра Рязани

Рязанское правительство предложит Максима Стрельцова на должность вице-мэра. Об этом во вторник, 30 апреля сообщил губернатор Николай Любимов в прямом эфире в «Одноклассниках». Модератором эфира выступила главный редактор информационного агентства RZN.info Наталья Смольянинова.

Максим Стрельцов стал победителем конкурса в единый резерв управленческих кадров.

Сейчас Стрельцов является гендиректором ООО «СтройСоюз».

Также Любимов анонсировал еще два назначения из числа победителей конкурса, в частности, заместителем директора корпорации Развития Рязанской области станет Петр Качан (экс-директор рязанского филиала «Почты России»), а вице-мэром Касимова — офицер МВД в отставке Николай Жуков.

Фото со страницы Максима Стрельцова «ВКонтакте»


© RZN.info

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