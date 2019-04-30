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10:51, 30 апреля 2019 972
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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мясо для шашлыка

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать мясо для шашлыка

В преддверии майских праздников Роспотребнадзор дал рекомендации при выборе мяса для шашлыка. Советы опубликованы на сайте ведомства.

Роспотребнадзор порекомендовал не покупать мясо в местах неустановленной торговли неизвестного происхождения, без сопроводительных документов.

Продукцию необходимо покупать в стационарных предприятиях торговли, обращать внимание на документы.

При покупке охлажденного мяса Роспотребнадзор порекомендовал обращать внимание на внешний вид и запах.

«Запах не должен быть неприятным! Если от мяса хотя бы чуть-чуть веет затхлостью, сыростью, химией, гнилью — от покупки стоит отказаться», — говорится в сообщении.

Перед покупкой мясо посоветовали развернуть, так как «продавцы укладывают куски, пряча жир и жилы внутрь».

Чтобы отличить охлажденное мясо от замороженного и оттаявшего специалисты посоветовали нажать на него пальцем — мясо должно быть упругим

Отмечается, что у оттаявшего цвет более интенсивный, рыхлая консистенция, красный мясной сок.

«Чтобы отличить нормально замороженное мясо от повторно замороженного, нужно прикоснуться к мясу и подержать палец несколько секунд: при нагревании на мороженом мясе останется пятно темного цвета, а повторно замороженное — окраску не изменит», — говорится в сообщении.

Готовый замаринованный шашлык нужно выбирать не только по внешнему виду — важно изучить маркировку.

«Желательно, чтобы на ней, кроме общей массы, был прописан сорт мяса: берите только высший или первый», — отметили специалисты.

Также они посоветовали обратить внимание на консерванты, которые указывают в конце списка. В составе не должно быть фосфатов, а также Е450 — влагоудерживающего агента.

Помимо этого, в Роспотребнадзоре посоветовали обращать внимание на дату изготовления, а также на упаковку. Если шашлык упакован в пластиковое ведро, крышка должна быть слегка вогнутой, но не вздутой.

«Надежнее мясо в заводской упаковке от известного производителя. Если берете мясо в заводской упаковке, то смотрите, чтобы в нем не было слишком много жидкости. Охлажденное хорошее мясо поглощает маринад, а замороженное мясо залитое уксусом, наоборот выделяет сок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что быстрее портится шашлык в майонезно-кефирном соусе, уксусно-лимонные маринады не дают испортиться мясу в течение трех дней.


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