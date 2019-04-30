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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Николай Любимов предложил отправлять поджигателей на обязательные работы в МЧС. Такую инициативу он озвучил во вторник, 30 апреля, на торжественном мероприятии, посвященному 370-летию пожарной охраны.
Губернатор посчитал, что такое наказание будет справедливым и после этого никто больше не будет пытаться что-то поджечь. «Там уж вы их погоняете», — пошутил политик.
Также он поздравил собравшихся с профессиональным праздником и пожелал возвращаться с опасных заданий домой живыми и здоровыми к своим семьям.
«Пусть реже звучат пожарные сирены на улицах городов и сел Рязанской области, — заявил губернатор. — Сухих рукавов, удачи и здоровья».
Кроме того, Любимов вручил региональные награды лучших рязанских работников пожарной охраны.
© RZN.info
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