Двое братьев из Воронежской области обокрали 93-летнего тамбовчанина

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Фото: Pixabay.com
Двое братьев из Воронежской области обокрали 93-летнего жителя тамбовского села Татаново. Об этом
Злоумышленники предложили пожилому мужчине помощь. Попав в дом, они нашли и забрали у него 110 тысяч рублей и 500 евро.
Жертвой подозреваемых также стала 79-летняя жительница Уварова. У нее украли 40 тысяч рублей.
Как выяснили полицейскими, мужчины заранее узнавали, где живут престарелые пенсионеры. Они переезжали по городам и селам на машине.
Братьев 1982 года рождения уже привлекали к уголовной ответственности за кражи в Воронежской и Волгоградской областях. На них вновь завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража»). Похищенное не изъяли.
Мужчин также подозревают в преступлениях на территории Воронежской и Волгоградской областей.
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