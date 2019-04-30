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11:40, 30 апреля 2019 802
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Двое братьев из Воронежской области обокрали 93-летнего тамбовчанина

Двое братьев из Воронежской области обокрали 93-летнего тамбовчанина

Фото: Pixabay.com

Двое братьев из Воронежской области обокрали 93-летнего жителя тамбовского села Татаново. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленники предложили пожилому мужчине помощь. Попав в дом, они нашли и забрали у него 110 тысяч рублей и 500 евро.

Жертвой подозреваемых также стала 79-летняя жительница Уварова. У нее украли 40 тысяч рублей.

Как выяснили полицейскими, мужчины заранее узнавали, где живут престарелые пенсионеры. Они переезжали по городам и селам на машине.

Братьев 1982 года рождения уже привлекали к уголовной ответственности за кражи в Воронежской и Волгоградской областях. На них вновь завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража»). Похищенное не изъяли.

Мужчин также подозревают в преступлениях на территории Воронежской и Волгоградской областей.


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