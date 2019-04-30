Друзей из Спасска осудили за кражу калиток

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Двоих молодых людей из Спасска осудили за кражу металлических калиток. Об этом сообщила
Известно, что сдать калитки в пункт приема металла придумал один из злоумышленников. Он заметил их, проезжая на машине мимо летней дойки.
«Пойти на дело» мужчина предложил своему другу. Вместе они погрузили калитки в багажник и отвезли в пункт приема. Полученные деньги молодые люди поделили пополам.
В отношении нарушителей возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ. Их признали виновными и назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов каждому.
Приговор не вступил в законную силу.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.