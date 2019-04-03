Врачи спасли рязанца, у которого через нос вытекала спинномозговая жидкость. Об этом
Из-за травмы у мужчины образовался дефект лотерального кармана носовой пазухи (отверстие в черепе). Его обнаружили при помощи компьютерного томографа.
Заведующий нейрохирургическим отделением ОКБ Андрей Косолапов и хирург ЛОР отделения клинической больницы имени Семашко Дмитрий Пшенников прооперировали пациента. Врачи через нос с помощью эндоскопа и других инструментов добрались до отверстия и закрыли его специальным лоскутом.
Мужчину выписали. Медики продолжают наблюдать за его состоянием.
Фото рязанского