В Рязанской области запретили работу букмекеров вне игровых зон

В Рязанской области запретили работу букмекеров и тотализаторов, расположенных вне игорных зон. Постановление правительства России вступило в силу во вторник, 2 апреля, сообщает «
Организаторы азартных игр должны переоформить лицензии, если в них указаны адреса, подпадающие под запрет. Сделать это можно до 2 июня.
Согласно документу, букмекерские конторы и тотализаторы могут работать вне игровых зон только в регионах, где это разрешено местными законами. Запрет, помимо Рязанской области, действует в Иркутской, Калужской, Тамбовской и Вологодской областях, а также Ингушетии, Тыве, Чувашии и Чукотском автономном округе.