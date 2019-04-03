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10:59, 3 апреля 2019 848
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В Рязанской области запретили работу букмекеров вне игровых зон

В Рязанской области запретили работу букмекеров вне игровых зон

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области запретили работу букмекеров и тотализаторов, расположенных вне игорных зон. Постановление правительства России вступило в силу во вторник, 2 апреля, сообщает «Парламентская газета».

Организаторы азартных игр должны переоформить лицензии, если в них указаны адреса, подпадающие под запрет. Сделать это можно до 2 июня.

Согласно документу, букмекерские конторы и тотализаторы могут работать вне игровых зон только в регионах, где это разрешено местными законами. Запрет, помимо Рязанской области, действует в Иркутской, Калужской, Тамбовской и Вологодской областях, а также Ингушетии, Тыве, Чувашии и Чукотском автономном округе.


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